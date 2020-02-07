Автор саундтреков к "Джокеру" и "Чернобылю": моя темная сторона находит выход в музыке

Композитор поделилась, насколько сложной была работа над композициями для этих двух картин.

Живущая в Берлине исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоттир, которая написала музыку к двум важнейшим кинопремьерам 2019 года: исторической драме «Чернобыль» и психологическому триллеру «Джокер», рассказала о работе над проектами.

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Как отметила композитор, предложение написать музыку для «Чернобыля» она согласилась сразу: «Для меня было важно избежать лишней драматизации, никаких барабанов и струнных будто из триллеров. Мне важно было честно запечатлеть и передать в звуке ту реальность, в которой находились герои, их эмоции и чувства».

Что касается работы над саундтреком для «Джокера», то, как отметила Хильдур Гуднадоттир, у нее было больше времени для подготовки: «Тодд (Филлипс, режиссер картины – УНИАН) прислал мне сценарий где-то за полгода до начала съемок, так что у меня была возможность представить историю целиком: город, героя, его мимику, пластику. Читая, я физически ощутила Джокера, почувствовала его присутствие».

Отмечая на вопрос, не было ли у нее выгорания, и как она с ним справлялась, работая над проектами, она заявила: «Мне кажется, что у каждого человека есть светлая и темная сторона, и как раз моя темная сторона находит выход в музыке, в творчестве».

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