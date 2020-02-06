Таисия Повалий внезапно записала песню на украинском и нарвалась на критику в сети (видео)

Композиция называется "Дай мені любов".

Украинская певица Таисия Повалий выпустила новую песню на украинском языке. Композиция называется "Дай мені любов".

Трек доступен на ее канале в YouTube.

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Сообщается, что в предстоящем клипе звезда появится в совершенно новых, для зрителя и певицы, образах. Это будут смелые решения, яркая картинка и огранка современной съемочной тенденцией.

В комментариях под видео на YouTube разгорелись споры. Некоторым слушателям понравился новый трек Повалий, другие же набросились на певицу с негативными комментариями.

"В Москве записала, чтобы с Украины не гнали", "Московская прос***ка", "А что в этой песне красивого... Мне не понравилось...", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Повалий отменила концерт в Киеве после громкого скандала.