Таисия Повалий внезапно записала песню на украинском и нарвалась на критику в сети (видео)
12:27, 06 февраля 2020Кино и музыка
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Композиция называется "Дай мені любов".
В предстоящем клипе звезда появится в совершенно новых, для зрителя и певицы, образах / фото УНИАН
Украинская певица Таисия Повалий выпустила новую песню на украинском языке. Композиция называется "Дай мені любов".
Трек доступен на ее канале в YouTube.
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Сообщается, что в предстоящем клипе звезда появится в совершенно новых, для зрителя и певицы, образах. Это будут смелые решения, яркая картинка и огранка современной съемочной тенденцией.
В комментариях под видео на YouTube разгорелись споры. Некоторым слушателям понравился новый трек Повалий, другие же набросились на певицу с негативными комментариями.
"В Москве записала, чтобы с Украины не гнали", "Московская прос***ка", "А что в этой песне красивого... Мне не понравилось...", - написали пользователи.
Как сообщал УНИАН, ранее Повалий отменила концерт в Киеве после громкого скандала.
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