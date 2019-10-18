Повалий отменила концерт в Киеве после громкого скандала
Певица Таисия Повалий, которая планировала 10 декабря выступить во дворце "Украина" в Киеве, отменила свой концерт.
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Об этом артистка сообщила на странице в Instagram. Она написала, что с одной стороны расстроена ситуацией, но с другой она понимает, что "еще нужно время".
"Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня огорчает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!", – сообщила Повалий.
Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! ⠀ Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперед! ⠀ Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придает сил! ⠀ Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!😋😂 ⠀ Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу❤️ ⠀ До встречи немножечко позже!😘 ⠀ PS: И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!! Музыка и стихи — @alekseymalakhov ⠀ Ссылка в шапке профиля) ☝️ #таисияповалий #1000лет #алексеймалахов
Напомним, ранее Таисия Повалий объявила о том, что впервые за пять лет даст концерт в Киеве. Выступление было запланировано на 10 декабря во дворце "Украина".
12 августа директор дворца "Украина" Роман Недзельский заявил, что организаторы концерта Повалий с дирекцией дворца даже не связывались, а сама новость о ее выступлении в столице - "провокация".
Позже Повалий высказалась о скандале вокруг ее запланированного концерта в Киеве и подчеркнула, что "никакого закона не нарушала", в частности в оккупированный Крым не ездила.