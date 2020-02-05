Положинский решил уйти из “Тартака” (видео)

Музыкант выразил просьбу не беспокоить его вопросами относительно причин своего решения.

Известный украинский музыкант Александр Положинский прекращает свою деятельность в группах “Тартак” и “Бувье”.

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Видео с соответствующим заявлением он обнародовал на Facebook.

"Я решил, что я больше не буду выступать с Тартаком, и не буду выступать с Бувье...Это все печально и очень непросто и болезненно. Но я понял, что все, больше не могу", — рассказал Положинский.

Музыкант высказал просьбу не беспокоить его вопросами относительно причин своего решения. По его словам, сейчас он не имеет конкретных планов на будущее.

Отметим, в последние месяцы музыкант активно следит за судебным процессом по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Его связывают дружеские отношения с подозреваемым по делу - музыкантом и ветераном АТО Андреем Антоненко.

Рэпкор-группа “Тартак” была создана в 1996 году. За более чем 20 лет своего существования он выпустил 10 альбомов.