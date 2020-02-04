Актер Генри Черни сыграет в седьмой и восьмой частях фильма "Миссия невыполнима"

Съемки новых фильмов начинаются в этом году, а премьеры намечены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года соответственно.

Актер Генри Черни вернется к роли агента Юджина Киттриджа в седьмой и восьмой частях фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли.

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Об этом в Twitter сообщил режиссер картины Кристофер МакКуорри.

Киттридж появлялся в первом фильме (1996). Он выступал как антагонист Итана Ханта (Том Круз), так как подозревал его в шпионаже. Когда "кротом" оказался Джим Фелпс (Джон Войт), Киттридж исчез с поля зрения и никогда больше не встречался с Хантом.

В седьмой части "Миссии невыполнимой" также будут сниматься Хэйли Этвелл, Ребекка Фергюсон, Ши Уигхэм и Пом Клементьефф, которая станет роковой женщиной в фильме. Кроме того, к актерскому составу присоединился британский актер Николас Холт, передает 112.ua.

Съемки седьмой и восьмой частей стартуют в этом году, а премьеры назначены на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года соответственно.

Пятая и шестая серии популярного боевика собрали в мировом прокате $680 и $790 млн соответственно, подтвердив тем самым зрительский интерес к франшизе. Кроме того, шестой фильмбыл отмечен премией Critics` Choice Awards как лучший боевик 2018 года.