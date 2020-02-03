Прозрачные платья и шокирующие декольте: лучшие наряды звезд на премии BAFTA 2020 (фоторепортаж)

Скарлетт Йоханнссон блистала в платье с впечатляющим декольте, а 20-летняя Лили-Роуз Депп и вовсе пришла в полупрозрачном платье, засветив грудь.

2 февраля в Лондоне стартовала 73 церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Звезды из США, Канады, Великобритании и других стран мира покрасовались в шикарных нарядах от именитых дизайнеров на красной дорожке.

Читайте также20-летняя дочь Джонни Депа на церемонии BAFTA засветила грудь в "голом" платье (фото)Снимки с мероприятия публикует агентство REUTERS.

Церемония вручения премии состоялась в лондонском Альберт-Холле.

В этом году в церемонии приняли участие члены королевской семьи. Герцогиня Кейт Мидлтон появилась на красной дорожке в светлом платье в пол с золотой вышивкой. Скарлетт Йоханнссон блистала в платье с впечатляющим декольте, а 20-летняя Лили-Роуз Депп и вовсе пришла в полупрозрачном платье, засветив грудь.