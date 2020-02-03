Чего ждать от Нацотбора на Евровидение-2020: даты эфиров, обновленный состав жюри и яркие конкурсанты

Традиционно ведущим прямых эфиров будет богатый на «острое словцо» шоумен Сергей Притула.

Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение состоится в субботу, 8 февраля. Трансляция первого полуфинала Нацотбора начнется в 18:00 8 февраля на телеканале СТБ или UA:Перший. Также трансляция должна быть доступной на YouTube.

Читайте такжеJerry Heil презентовала конкурсную песню на Нацотбор Евровидения-2020 (видео)

Даты эфиров и основные правила голосования

Всего зрителей ожидает три эфира – два полуфинала 8 и 15 февраля и финал 22 февраля, когда будет решено, кто будет представлять Украину на Евровидении-2020 в нидерландском Роттердаме.

Правила Нацотбора на Евровидение предусматривают, что каждая песня оценивается членами жюри, и зрителями (в ходе интернет- и СМС-голосования). При этом голоса зрителей будут иметь приоритет. Те исполнители, которые займут первое, второе и третье место, проходят в финал.

Новый состав жюри и список конкурсантов

В этом году зрители увидят новых ярких участников. К тому же, состав жюри претерпел существенных изменений – компанию неизменному судье Нацотбора Андрею Данилко составят Тина Кароль и Виталий Дроздов. Также на прямые эфиры приглашены звездные гости, которые разбавят выступления конкурсантов своим появлением на сцене.

Традиционно ведущим прямых эфиров будет богатый на «острое словцо» шоумен Сергей Притула.

Участники первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 будут выступать в таком порядке:

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol.

Подробнее с участниками первого полуфинала можно познакомиться по этой ссылке .

65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 в этом году состоится в мае в нидерландском городе Роттердам. По правилам, определение победителя будет осуществляться в три этапа. Первый и второй полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а гранд-финал, во время которого станет известно имя победителя, пройдет 16 мая.