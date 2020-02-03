Поющая Арья Старк и Брайан Крэнстон в "Сиянии": лучшая реклама Супербоула 2020

За американским супербоулом следят даже равнодушные к спорту люди, ведь там показывают невероятные рекламные ролики.

В США накануне состоялся настоящий спортивный праздник - финал национального чемпионата по американскому футболу, так называемый Супербоул. За звание чемпиона боролись команды "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

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Решающий поединок НФЛ ежегодно становится самым дорогим спортивным событием в мире. В этом году за матчем следили более 100 миллионов человек, аудиторию развлекали Дженнифер Лопес и Шакира. Национальный гимн перед всей страной исполнила Деми Ловато.

За Супербоулом давно следят даже равнодушные к спорту люди, а причина тому - реклама и трейлеры. Несмотря на то, что рекламное время телесетей во время матча стоит астрономически дорого, ведущие бренды и производители мира все равно стремятся показать там свои ролики. К созданию рекламы для супербоула привлекают внушительные бюджеты и знаменитостей.

Лучшая реклама на Супербоул 2020

Mountain Dew

Культовый актер Брайан Крэнстон в новой рекламе газировки Mountain Dew воссоздает знаменитую сцену “Here's Johnny” из “Сияния” Стэнли Кубрика. А затем предстает в еще одном образе из этого же фильма.

Pringles

Чипсы Pringles прорекламировали герои популярного мультсериала “Рик и Морти”. По сюжету Рик и его внучка Саммер оказались заперты в рекламе, где их преследуют роботы-копии Морти. Происходящее вполне отвечает духу сериала.

Jeep

Автопроизводитель привлек к рекламе самого Билла Мюррея, который вернулся к образу Фила Коннорса из “Дня Сурка”. Компанию ему составляет, как ни странно, сурок.

Audi

В рекламе Audi звезда “Игры престолов” Мэйси Уильямс водит машину и поет песню из “Холодного сердца”.

Walmart

Сеть супермаркетов Walmart сняла рекламу космических масштабов, настоящий мини-блокбастер. В сюжете перемешались персонажи из “Звездных войн”, “Звездного пути”, “Стражей галактики”, “Истории игрушек” и ряда прочих франшиз. Есть даже инопланетяне из старой черной комедии “Марс атакует”.

Amazon

Amazon сняла ироничную рекламу о том, как люди в былые эпохи обходились без их голосового помощника Alexa.

Coca-Cola

Coca-Cola в своей рекламе показала вечеринку с Мартином Скорсезе и Джона Хиллом

Как сообщал УНИАН, на Супербоуле 2020 "Канзас-Сити" удалось одержать победу со счетом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Будущий чемпион прибавил после перерыва - этот успех стал первым для клуба за последние 50 лет.

"Сан-Франциско" проиграл второй Супербоул в истории и не сумел сравняться с "Питтсбургом" и "Нью-Инглендом" по количеству побед (6).