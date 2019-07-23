Дублер Вина Дизеля разбился на съемках нового "Форсажа"

Несчастный случай произошел во время выполнения трюка с прыжком с балкона.

Дублер Вина Дизеля серьезно травмировался на съемках боевика «Форсаж 9».

Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что несчастный случай произошел во время выполнения трюка с прыжком с балкона. Из-за лопнувшего страховочного троса каскадер Джо Уоттс приземлился на голову и травмировался.

Его оперативно доставили в лондонскую больницу на вертолете, после чего ввели в искусственную кому.

По словам невесты каскадера, он находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

52-летний Вин Дизель присутствовал на площадке, когда произошел инцидент. Актер шокирован случившимся. Он выразил надежду, что каскадер выживет.

Напомним, премьеру "Форсажа 9" перенесли на 2020 год.

Как сообщал УНИАН, "Форсаж-8" снял режиссер Феликс Гэри Грей. Лента вышла в американский кинопрокат 14 апреля. В главных ролях снялись актеры Вин Дизель и Дуэйн Джонсон. Бюджет картины составил $250 млн.