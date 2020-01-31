Названа дата выхода фильма "Французский диспетчер" со звездным актерским составом
11:48, 31 января 2020Кино и музыка
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Выход фильма в прокат намечен на 24 июля этого года.
В картине снимется также Эдриан Броуди \ instagram.com/adrienbrody/
Студия Searchlight Pictures опубликовала первый постер новой комедийной драмы Уэса Андерсона "Французский диспетчер", на котором указана дата его выхода - 24 июля 2020 года.
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В картине задействован звездный актерский состав: Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Кейт Уинслет, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Леа Сейду, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд и другие.
Действие фильма будет происходить в 1950-е годы во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, сотрудник которого решает выпустить собственный журнал.
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