Названа дата выхода фильма "Французский диспетчер" со звездным актерским составом

Выход фильма в прокат намечен на 24 июля этого года.

Студия Searchlight Pictures опубликовала первый постер новой комедийной драмы Уэса Андерсона "Французский диспетчер", на котором указана дата его выхода - 24 июля 2020 года. Читайте такжеДжоди Фостер снимет фильм о похищении картины "Мона Лиза" В картине задействован звездный актерский состав: Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Кейт Уинслет, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Леа Сейду, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДорманд и другие. Действие фильма будет происходить в 1950-е годы во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, сотрудник которого решает выпустить собственный журнал.

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