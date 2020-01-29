Вышел трейлер психологического хоррора "Глотай" (видео)

Премьера картины запланирована на 6 марта 2020 года.

Кинокомпания IFC Films показала трейлер психологического хоррора «Глотай».

Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Читайте такжеВышел трейлер криминальной драмы "Его последнее желание" (видео)Как известно, фильм является режиссерским дебютом Карло Мирабеллы-Дэвиса. Роли в фильме исполнили Хейли Беннетт, Остин Стоуэлл, Элизабет Марвел, Дэвид Раше и другие.

По сюжету, главная героиня по имени Хантер страдает от требовательного, но занятого мужа и его строгих родителей. Из-за стресса у нее появляется потребность глотать самые неподходящие для этого вещи – начиная от стеклянных шариков, заканчивая булавками.

Мировая премьера картины запланирована на 6 марта 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера фильма «Искусство ограбления».