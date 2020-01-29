Вышел трейлер психологического хоррора "Глотай" (видео)
14:45, 29 января 2020Кино и музыка
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Премьера картины запланирована на 6 марта 2020 года.
Из-за стресса у главной героини появляется потребность глотать самые неподходящие предметы / скриншот
Кинокомпания IFC Films показала трейлер психологического хоррора «Глотай».
Ролик опубликован на YouTube-канале компании.
Читайте такжеВышел трейлер криминальной драмы "Его последнее желание" (видео)Как известно, фильм является режиссерским дебютом Карло Мирабеллы-Дэвиса. Роли в фильме исполнили Хейли Беннетт, Остин Стоуэлл, Элизабет Марвел, Дэвид Раше и другие.
По сюжету, главная героиня по имени Хантер страдает от требовательного, но занятого мужа и его строгих родителей. Из-за стресса у нее появляется потребность глотать самые неподходящие для этого вещи – начиная от стеклянных шариков, заканчивая булавками.
Мировая премьера картины запланирована на 6 марта 2020 года.
Ранее УНИАН сообщал о выходе трейлера фильма «Искусство ограбления».
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