Фильм-катастрофа "Заражение" вошел в топ-10 iTunes на фоне новостей о коронавирусе

Сюжет ленты пугает своим реализмом: герои пытаются сдержать эпидемию смертельно опасного вируса из Китая.

Фильм-катастрофа Стивена Содерберга «Заражение» на фоне новостей о смертельно опасном коронавирусе вошел в первую десятку проката iTunes в США.

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Как сообщает The Hollywood reporter, во вторник картина 2011 года взлетела в первую десятку, где теперь соседствует с такими мировыми хитами, как «Джокер» (№1), «Однажды… в Голливуде» (№3) и «Паразиты» (№4).

Сюжет ленты Содерберга пугает своим реализмом: ВОЗ и Центр по контролю и профилактике заболеваний США пытаются сдержать эпидемию смертельно опасного вируса с очень коротким инкубационным периодом. В фильме первый эпизод заражения был зафиксирован в Гонконге.

Картина могла похвастаться впечатляющим кастингом: в ней приняли участие Марион Котийяр, Мэтт Деймон, Лоуренс Фишборн, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, и Брайан Крэнстон.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбоджи и ОАЭ.

По состоянию на 29 января количество жертв опасного коронавируса в Китае возросло до 132 человек. В целом вирусом 2019 nCoV уже инфицированы 6 049 человек.