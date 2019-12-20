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Объявлен второй хедлайнер Atlas Weekend - билеты на их предыдущий концерт в Киеве раскупили мгновенно

09:02, 20 декабря 2019
Кино и музыка
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30 января 2019 года коллектив выступил в Киеве / пресс-служба

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

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"Тwenty one pilots – второй хедлайнер Atlas Weekend 2020! Авторы одного из лучших альбомов последнего десятилетия следующим летом в Киеве!" - сказано в сообщении.

Twenty One Pilots - американский дуэт из Колумбуса, штат Огайо. Группа образовалась в 2009 году и на данный момент состоит из Тайлера Джозефа и Джоша Дана. Кроме прочего, группа известна своим хитом Heathens, который является саундтреком к фильму "Отряд самоубийц".

30 января 2019 года коллектив выступил в Киеве. Билеты на шоу были распроданы за несколько месяцев до концерта.

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Теги: #Atlas Weekendпогода в Киеве