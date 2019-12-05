Объявлены первые хедлайнеры фестиваля Atlas Weekend-2020
10:19, 05 декабря 2019Кино и музыка
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Музыкальный фестиваль состоится в Киеве с 7 по 12 июля следующего года.
Айдентика фестиваля Atlas Weekend будет напоминать брызги краски \ @nomoreanry
Киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend на вечеринке Fedoriv HUB объявил первых хедлайнеров фестиваля, который пройдет с 7 по 12 июля 2020 года.
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Как сообщает The Village, летом следующего года на сцене выступят британская инди-рок-группа ALT-J, а также американский рэперA$AP ROCKY, который из-за ареста в Швеции не смог приехать на фестиваль Atlas Weekend в прошлом году. Тогда его заменил его коллега по хип-хоп-формации ASAP Ferg.
Также стало известно, что новая айдентика фестиваля Atlas Weekend будет напоминать брызги краски.
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