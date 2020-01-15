"Слишком белый "Оскар": кинопремию обвинили в сексизме и расизме

Член жюри Стивен Кинг попытался заступиться за кинопремию, но был раскритикован.

Американская киноакадемия 13 января объявила номинантов на «Оскар». Практически сразу после этого премию обвинили в сексизме за то, что среди режиссеров нет женщин, а также в расизме, так как среди номинантов есть только один темнокожий актер.

Читайте также"Оскар" снова пройдет без ведущего«Слишком белый «Оскар», – писали в СМИ и соцсетях.

Как пишет Esquire, объяснить ситуацию решил Стивен Кинг, который входит в жюри. Он пояснил, что как писатель он может предлагать номинантов только в трех категориях: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий».

«Я никогда не буду рассматривать вопрос расового и полового разнообразия, когда дело касается искусства. Только качество. Я считаю, что поступать иначе было бы неправильно», – отметил он.

Такое заявление писателя вызвало бурное обсуждение. Многие с ним не согласились. В частности, с критикой Кинга выступили голливудский режиссер, автор сериала «Когда они нас увидят» Ава Дюверней и писательница Роксанна Гэй.

Ранее УНИАН публиковал весь список номинантов на кинопремию.