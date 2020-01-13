В США снимут сериал в продолжение "Молчания ягнят"

Сериал будет называться "Кларисса".

Телеканал CBS начал работу над сериалом «Кларисса» – сиквелом фильма «Молчание ягнят».

Об этом сообщает Deadline.

Читайте такжеВышел трейлер четвертого сезона "Фарго" (видео)Действие сериала будет происходить после описанных в «Молчании ягнят» событий. Главной героиней, как понятно из названия, станет агент ФБР Кларисса Старлинг.

Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет, известные, в числе прочего, как продюсеры «Звездного пути».

Также отмечается, что сначала будет снят пилот «Клариссы», и лишь потом канал определиться с количеством серий и временем выхода их в эфир. Вместе с тем сценарная группа для работы над полноценным сериалом уже сформирована.

Ранее УНИАН сообщал, что HBO снимет мини-сериал по фильму «Паразиты».