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Стало известно, сколько получил Генри Кавилл за главную роль в "Ведьмаке"

17:00, 11 января 2020
Кино и музыка
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Кавилл за каждый эпизод «Ведьмака» получил по 400 тысяч долларов / twitter.com/witchernetflix

Об этом сообщает Variety.

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Кавилл за каждый эпизод «Ведьмака» получил по 400 тысяч долларов. Следовательно, гонорар актера за первый сезон составил 3,2 миллиона долларов.

В то же время зарплата Кавилла не является заоблачной. Среди первых в рейтинге оказался, в частности, Норман Ридус, который получает более чем миллион долларов за каждый эпизод «Ходячих мертвецов». Главная героиня «Рассказа служанки» Элизабет Мосс тоже зарабатывает по миллиону.

Звезды «Странных дел» получают за роли в сериале по четверти миллиона долларов, а Риз Уизерспун в каждом эпизоде в «Утреннем шоу» зарабатывает по 1,2 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, шоуранер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич рассказала о том, каким выйдет уже анонсированный второй сезон шоу.

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Теги: #зарплата#сериалы Netflix#Ведьмак