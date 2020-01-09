Суд Бразилии постановил убрать с Netflix фильм, в котором Иисус показан геем

Фильм стал настоящим потрясением для бразильских верующих.

Вызвавший негодование фильм "Первое искушение Христа", в котором Иисус является геем, должен быть удален со стриминговой платформы Netflix.

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Такое решение принял бразильский суд, передает 112.ua со ссылкой на ВВС. Судья Бенедикто Абикай уточнил, что запрет является временной мерой, пока не будет принято окончательное решение.

Петицию об удалении фильма с сервиса подписали более 2 млн человек.

Рождественская комедия "Первое искушение Христа" рассказывает об Иисусе, который вернулся из путешествия по пустыне и пришел на вечеринку в честь собственного тридцатилетия. На ней он познакомил родных со своим бойфрендом. Среди других оскорбительных эпизодов выделили также пристрастие Девы Марии к марихуане.

Фильм стал настоящим потрясением для бразильских верующих. Они обвинили создателей ленты в кощунстве и богохульстве. Возмущенные сюжетом комедии люди 25 декабря забросали офис авторов фильма коктейлями Молотова.