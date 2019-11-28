Появился трейлер нового фильма с Ричардом Гиром и звездой "Игры престолов" Питером Динклэйджем (видео)

Картина основана на реальных событиях.

Компания IFC Films представила официальный трейлер фильма Джона Эвнета "Три Христа", основанного на реальных событиях. В картине снялись Ричард Гир, а также Уолтон Гоггинс, Брэдли Уитфорд и звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж.

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Действие картины разворачивается в 1959 году. В центре сюжета – доктор Алан Стоун (Ричард Гир), который считает, что пациентов с шизофренией необходимо лечить не с помощью лишения свободы и электрошока, а сочувствия и понимания. В его исследовании принимают участие трое мужчин Джозеф (Питер Динклэйдж), Леон (Уолтон Гоггинс) и Клайд (Брэдли Уитфорд).

Пациентов объединяет то, что каждый из них считает себя Иисусом Христом. Стоун постарается помочь им, тем самым раздвинув границы медицины.