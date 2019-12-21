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Джекмен и Джилленхол разыграли Райана Рейнольдса – его реакция стала мемом (фото)

10:41, 21 декабря 2019
Кино и музыка
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Фото недовольного Рейнольдса мгновенно стало «вирусным» и превратилось в мем / twitter.com/VancityReynolds

Голливудские актеры Хью Джекмен и Джейк Джилленгох попросили своего коллегу Райана Рейнольдса прийти на новогоднюю вечеринку в рождественском свитере. Но просьба была розыгрышем.

Фото недовольного Рейнольдса мгновенно стало «вирусным» и превратилось в мем.

twitter.com/NeoParzival829

Художник BossLogic даже сделал из актеров персонажей комиксов, которых они играют в кино: Росомаху, Дедпула и Мистерио – суперзлодея из нового фильма о Человеке-пауке, в котором участвовал Джилленгох.

twitter.com/Bosslogic/status

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что последний фильм о Гарри Поттере закончился еще в 2011 году, звезды популярной франшизы продолжают радовать истинных фанатов и собираются для общих фотографий.

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Теги: #курьезы#кино#Новый год#актеры#голливуд