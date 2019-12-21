Джекмен и Джилленхол разыграли Райана Рейнольдса – его реакция стала мемом (фото)

Художник BossLogic даже сделал из актеров персонажей комиксов, которых они играют в кино: Росомаху, Дедпула и Мистерио.

Голливудские актеры Хью Джекмен и Джейк Джилленгох попросили своего коллегу Райана Рейнольдса прийти на новогоднюю вечеринку в рождественском свитере. Но просьба была розыгрышем.

Фото недовольного Рейнольдса мгновенно стало «вирусным» и превратилось в мем.

Художник BossLogic даже сделал из актеров персонажей комиксов, которых они играют в кино: Росомаху, Дедпула и Мистерио – суперзлодея из нового фильма о Человеке-пауке, в котором участвовал Джилленгох.

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что последний фильм о Гарри Поттере закончился еще в 2011 году, звезды популярной франшизы продолжают радовать истинных фанатов и собираются для общих фотографий.