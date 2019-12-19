Звезды "Гарри Поттера" собрались на новогоднюю вечеринку (фото)

На фотографии, впрочем, не хватает Дэниэла Рэдклиффа (Гарри Поттера) и Руперта Гринта (Рона Уизли).

Несмотря на то, что последний фильм о Гарри Поттере закончился еще в 2011 году, звезды популярной франшизы продолжают радовать истинных фанатов и собираются для общих фотографий.

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Стоит заметить, что британские актеры и вне ленты стали настоящими друзьями.

На днях герои «Гарри Поттера» выложили совместные фото с закрытой новогодней вечеринки, где они позируют в праздничном наряде с коктейлями.

На фотографии, впрочем, не хватает Дэниэла Рэдклиффа (Гарри Поттера) и Руперта Гринта (Рон Уизли).

Отсутствие последнего в соцсетях объясняли вероятным «разводом» с Гермионой, ведь немало фанатов были недовольны концовкой с женитьбой Рона и Гермионы.