На Atlas Weekend выступит группа из "Большой четверки" треш-метала

Anthrax входят в эту группу легенд жанра вместе со Slayer, Megadeth и Metallica.

Фестиваль Atlas Weekend объявил очередного участника на 2020 год. На одной из сцен выступит группа Anthrax, которая входит в состав "Большой четверки" треш-метала вместе с такими легендами как Slayer, Megadeth и Metallica.

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Кроме того, Atlas Weekend заявил к участию в 2020 году канадскую дрим-поп группу Men I Trust. В сентябре коллектив выпустил пластнику Oncle Jazz и привезет его представить в Киев, передает 112.ua.

На сегодня уже известны два ключевых хедлайнера фестиваля – рэпер ASAP Rocky, который из-за ареста в Швеции пропустил фестиваль в этом году, а также американский альтернативный хип-хоп дуэт Twenty One Pilots. Также на фестивале выступят британские инди-рокеры Alt-J, нидерландские симфоник-металисты Within Temptation и другие артисты.

Фестиваль пройдет с 7 по 12 июля 2020 года.