Представлен трейлер триллера "Женщина в окне"

Выход фильма намечен на май 2020 года.

20th Century Fox представила трейлер триллера "Женщина в окне" с Эми Адамс в главной роли.

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В картине также снимаются Джулианна Мур, Уайатт Расселл и Гэри Олдман. Режиссером картины станет Джо Райт, у которого Олдман снимался в драме о Второй мировой войне "Темные времена", передает 112.ua. Сценарий адаптации напишет драматург и лауреат Пулитцеровской премии Трейси Леттс.

Фильм снят по мотивам одноименного бестселлера А. Дж. Финна. Произведение рассказывает об одинокой Анне Фокс, которая развлекается просмотром старых картин и легкими алкогольными напитками. И еще у нее есть маленькая страсть - она любит подсматривать за своими соседями, внешне ведущими образцовую жизнь. Но однажды она станет свидетелем события, которое полностью перевернет ее жизнь.

Выход фильма был ранее перенесен на май 2020 года. Картина снималась на студии Fox, которая теперь принадлежит Disney. Тестовые просмотры картины не удовлетворили студию, возлагающую большие надежды на проект, поэтому было принято решение отправить ее на пересъемки.