Вышел финальный трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix (видео)

В ролике показали встречу войск империи Нильфгаарда и королевства Цинтры, сожжение его столицы и побег Цири.

Стриминговый сервис Netflix представил финальный трейлер первого сезона сериала «Ведьмак», который будет состоять из восьми эпизодов.

Сюжет шоу расскажет о ведьмаке Геральте, мутанте, который натренирован убивать чудовищ. Ему предстоит найти Цириллу, принцессу Цинтры, за которой охотится Эмгыр вар Эмрейс, император Нильфгаарда, развязавший войну с королевствами Севера.

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В ролике показали встречу войск империи Нильфгаарда и королевства Цинтры, сожжение его столицы и побег Цири.

Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл (Геральта из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла). Ранее актёры поделились характерами и предысториями своих персонажей.

Премьера первого сезона состоится уже 20 декабря.