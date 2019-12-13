Warner Bros. показала трейлер экранизации бродвейского мюзикла "На высотах"

Фильм выйдет в прокат летом 2020 года.

Кинокомпания Warner Bros. презентовала дебютный трейлер фильма "На высотах", в основу которого лег одноименный бродвейский мюзикл композитора Лин-Мануэля Миранды.

Читайте такжеWarner Brothers показала первые кадры из нового мультфильма "Скуби-Ду"

В 2008 году постановка получила 13 номинаций на театральную премию "Тони", а в 2009 году - "На высотах" стал лучшим альбомом премии "Грэмми", передает 112.ua.

В центре сюжета - истории жителей нью-йоркского района Вашингтонские высоты. Главными героями стали владелец небольшого магазинчика Уснави и девушка из салона красоты Ванесса, которая мечтает о переезде.

Режиссером картины выступил Джон М. Чу ("Иллюзия обмана 2"), а главные роли исполняют Лин-Мануэль Миранда, Энтони Рамос и Мелисса Баррера.

Фильм выйдет в прокат летом 2020 года.