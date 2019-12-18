Уилл Феррел снимет комедию "Легенда о кокаиновом острове" и сыграет в ней главную роль

О дате выхода фильма пока не сообщается.

Актер Уилл Феррелл, который занят съемками в фильме Netflix "Евровидение", выступит в качестве продюсера и исполнителя главной роли в новом проекте сервиса по мотивам документальной картины Тео Лава "Легенда о кокаиновом острове" (The Legend of Cocaine Island).

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Оригинальный документальный фильм вышел на Netflix в апреле 2019 года и рассказывает невероятную историю о том, как мужчина по имени Родни Хайден, желая решить свои финансовые проблемы, отправляется на поиски наркотиков, спрятанных где-то под землей на одном из Карибских островов.

Сценарий новой картины напишет Питер Стайнфелд ("Анализируй то", "Двадцать одно"), сообщает 112.ua со ссылкой на deadline.

О дате выхода пока не сообщается.