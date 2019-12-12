Вышел трейлер сериала "Рождественская песнь"

Премьера шоу состоится в конце декабря этого года.

Телеканал BBC One презентовал трейлер сериала "Рождественская песнь" (A Christmas Carol) от создателей проектов "Острые козырьки" и "Табу".

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В телешоу снимались Гай Пирс, Энди Серкис, Стивен Грэм, Шарлотта Райли, Том Харди и другие.

Режиссер сериала - Ник Мерфи, за сценарий отвечает Стивен Найт, который также выступил в качестве продюсера вместе с Томом Харди и Ридли Скоттом, передает 112.ua.

Сериал снят по мотивам одноименной сказки Чарльза Диккенса. По сюжету богача Эбенезера Скруджа в ночь перед Рождеством посещают призраки прошлого, настоящего и будущего Рождества и показывают ему, чтов жизни важны не только деньги.

Премьера шоу состоится в конце декабря этого года.