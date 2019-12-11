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"Убить Билла 3": Квентин Тарантино снимет продолжение культового фильма

14:03, 11 декабря 2019
Кино и музыка
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Квентин Тарантино / REUTERS

Квентин Тарантино, похоже, решил, на какой проект возложит большую ответственность, сделав своим последним фильмом. Культовый режиссер давно обещал, что после десяти полнометражных работ покинет кино и займется написанием сценариев для театральных постановок, и подарил миру уже девять из них. Финальным же аккордом маэстро (если он, конечно, не передумает) станет третья часть «Убить Билла».

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Об этом Тарантино рассказал в новом интервью, передает "Super.ru".

«Вчера я ужинал с Умой Турман, мы были в крутом японском ресторане. Она хвалила меня, я хвалил ее, прекрасная ночь», - рассказал Квентин. - «Я уже представляю, что буду делать. Есть определенная концепция, я знаю, что случилось с героиней после второго фильма и что случится в третьем. Не хочу, чтобы все закончилось какой-то нелепой историей, она заслуживает лучшего!».

По словам режиссера, проект «точно возможен», но нам придется подождать: триквел будет готов не раньше, чем через три года. Сейчас на повестке дня у Квентина — пьеса для театра, мини-сериал из пяти эпизодов, написанный им еще до съемок «Однажды в... Голливуде», и, конечно, скорое рождение первенца.

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Теги: #новый фильм Тарантино#Квентин Тарантино