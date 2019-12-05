Студия Disney опубликовала первый трейлер киноадаптации "Мулан" (видео)
19:04, 05 декабря 2019Кино и музыка
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Картина будет придерживаться общего сюжета мультфильма.
Режиссером фильма стала Ники Каро / скриншот
Walt Disney Studios опубликовала первый полноценный трейлер лайв-экшн адаптации анимационной ленты «Мулан» с анонсом впечатляющих боевых сцен.
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В центре сюжета – молодая девушка Фа Мулан (Лю Ифэй), которая вступает в армию вместо её больного отца.
Картина будет придерживаться общего сюжета «Мулан», но вместе с тем они будут отличаться. В лайв-экшн версии будет новый центральный антагонист – колдунья, которую сыграла актриса Гонг Ли.
Режиссером фильма стала Ники Каро. Премьера ленты состоится 27 марта 2020 года.
Ранее УНИАН сообщал, что опубликован первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде.
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