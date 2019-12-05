Студия Disney опубликовала первый трейлер киноадаптации "Мулан" (видео)

Картина будет придерживаться общего сюжета мультфильма.

Walt Disney Studios опубликовала первый полноценный трейлер лайв-экшн адаптации анимационной ленты «Мулан» с анонсом впечатляющих боевых сцен.

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В центре сюжета – молодая девушка Фа Мулан (Лю Ифэй), которая вступает в армию вместо её больного отца.

Картина будет придерживаться общего сюжета «Мулан», но вместе с тем они будут отличаться. В лайв-экшн версии будет новый центральный антагонист – колдунья, которую сыграла актриса Гонг Ли.

Режиссером фильма стала Ники Каро. Премьера ленты состоится 27 марта 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что опубликован первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде.