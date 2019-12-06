"Мне не стыдно ни**я": Лобода выпустила новую песню (видео)

Сегодня артистка представила свежий трек "Новый Рим".

Одновременно с выходом трека "Мира мало" Светлана Лобода анонсировала, что на этом делает паузу в привычном для нее исполнении и звучании, интригуя грядущими новинками.

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Сегодня артистка представила свежий трек "Новый Рим". В тексте песни есть строчка "Мне не стыдно ни**я".

Судя по отзывам в Сети, для многих "Новый Рим" действительно звучит необычно, а кто-то сравнил новинку от Светланы Лободы с Билли Айлиш.

Отметим, что новый альбом певицы Sold Out выйдет 13 декабря.