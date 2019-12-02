В новом ролике девятого эпизода "Звездных войн" показали Лею Органу в исполнении покойной Кэрри Фишер

В украинский прокат фильм "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря.

После презентации постеров с персонажами девятого эпизода "Звездных войн", в сети появился новый ролик фильма Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием "Восхождение Скайуокера".

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В ролике можно увидеть принцессу Лею Органу в исполнении актрисы Кэрри Фишер, умершей в конце 2016 года в результате остановки сердца. Ранее сообщалось, что в новом фильме использованы кинозаписи с участием Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода, передает 112.ua.

Также на видео присутствуют Рей (Дэйзи Ридли), По Дэмерон (Оскар Айзек), Чубакка (Йонас Суотамо), C-3PO (Энтони Дэниелс), а также Финн в исполнении Джона Бойеги, по вине которого сценарий девятого эпизода "Звездных войн" чуть не продали на eBay.

В украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года. Девятый эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера.