Опубликован второй трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

Действие нового сериала во вселенной "Звездных войн" будет разворачиваться спустя пять лет после событий шестого эпизода киносаги – «Возвращения джедая».

На официальном Youtube-канале Star Wars появился второй трейлер сериала "Мандалорец", который стартует на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября. Читайте также"Звездные войны 9" станут самым длинным эпизодом киносаги Действие нового сериала во вселенной "Звездных войн" будет разворачиваться спустя пять лет после событий шестого эпизода киносаги – «Возвращения джедая». Накануне Disney опубликовал пять постеров с персонажами сериала "Мандалорец". Постеры посвящены героям шоу – пока что безымянному главному герою, наемнице Каре Дюн, лидеру «Гильдии охотников за головами» Грифу Карго и дроиду-убийце ​IG-11.

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