Опубликован второй трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"
12:34, 29 октября 2019Кино и музыка
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Действие нового сериала во вселенной "Звездных войн" будет разворачиваться спустя пять лет после событий шестого эпизода киносаги – «Возвращения джедая».
Disney показала новый трейлер "Мандалорца" / Скриншот - Youtube, Star Wars
На официальном Youtube-канале Star Wars появился второй трейлер сериала "Мандалорец", который стартует на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября.
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Действие нового сериала во вселенной "Звездных войн" будет разворачиваться спустя пять лет после событий шестого эпизода киносаги – «Возвращения джедая».
Накануне Disney опубликовал пять постеров с персонажами сериала "Мандалорец". Постеры посвящены героям шоу – пока что безымянному главному герою, наемнице Каре Дюн, лидеру «Гильдии охотников за головами» Грифу Карго и дроиду-убийце IG-11.
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