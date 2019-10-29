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Опубликован второй трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"

12:34, 29 октября 2019
Кино и музыка
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Disney показала новый трейлер "Мандалорца" / Скриншот - Youtube, Star Wars

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Действие нового сериала во вселенной "Звездных войн" будет разворачиваться спустя пять лет после событий шестого эпизода киносаги – «Возвращения джедая». 

Накануне Disney опубликовал пять постеров с персонажами сериала "Мандалорец". Постеры посвящены героям шоу – пока что безымянному главному герою, наемнице Каре Дюн, лидеру «Гильдии охотников за головами» Грифу Карго и дроиду-убийце ​IG-11.

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Теги: #Звездные войны#сериалы