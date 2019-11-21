Чубакка, Дарт Вейдер и другие: опубликованы постеры нового эпизода "Звездных войн" (фото)

До выхода фильма в прокат в Украине осталось меньше месяца.

После выхода финального дублированного трейлера девятого эпизода «Звездных войн» в Сети появились постеры с персонажами фильма Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием «Восхождение Скайуокера».

Читайте такжеВышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" (видео)Об этом пишет «112-Украина».

Эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера, а также получит завершение арка Рей.

В новом эпизоде появится актриса Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), скончавшаяся в конце 2016 года от остановки сердца. В фильме «Звездные войны. Эпизод IX» будут использованы кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

В украинский прокат картина «Звездные войны: Восхождение Скайуокера» выйдет 19 декабря 2019 года.

Ранее УНИАН сообщал, что «Малыш Йода» из нового сериала по «Звездным войнам» стал мемом.