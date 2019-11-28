Представлен логотип Евровидения-2020

Авторы охарактеризовали свое творение как красочное, праздничное и широко применимое.

Организаторы представили официальный логотип юбилейного международного песенного конкурса Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

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Как сообщается на сайте eurovision.tv, логотип выполнен в форме прерывистого круга, составленного из флагов стран-участниц конкурса в порядке их первого участия.

Авторы отмечают преемственность нового логотипа: он навеян символами конкурсов, которые проводились в Нидерландах в предыдущие годы.

"Он соответствует характеристикам голландского дизайна: минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он красочный, праздничный и, что немаловажно, широко применим", - отметила исполнительный продюсер конкурса.

Ранее біл обнародован официальный слоган Евровидения-2020 - мероприятие пройдет под девизом Open Up ("Откройся").

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам. На Евровидении-2020 выступят представители 41-й страны.