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Назван город проведения Евровидения-2020

14:16, 30 августа 2019
Кино и музыка
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Конкурс пройдет в мае / фото Thomas Hanses/eurovision.tv

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Об этом сообщается на официальной странице конкурса.

"Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни Евровидение после напряженной гонки с южным голландским городом Маастрихт. Конкурс состоится во вторник,12, четверг, 14, и субботу, 16 мая 2020 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Амстердам отказался проводить Евровидение-2020.

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Теги: #Евровидение#Нидерланды