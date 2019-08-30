Назван город проведения Евровидения-2020

65-й конкурс "Евровидение" пройдет в городе Роттердам в Нидерландах.

В 2020 году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в городе Роттердам в Нидерландах.

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Об этом сообщается на официальной странице конкурса.

"Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни Евровидение после напряженной гонки с южным голландским городом Маастрихт. Конкурс состоится во вторник,12, четверг, 14, и субботу, 16 мая 2020 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Амстердам отказался проводить Евровидение-2020.