Назван город проведения Евровидения-2020
14:16, 30 августа 2019Кино и музыка
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65-й конкурс "Евровидение" пройдет в городе Роттердам в Нидерландах.
Конкурс пройдет в мае / фото Thomas Hanses/eurovision.tv
В 2020 году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в городе Роттердам в Нидерландах.
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Об этом сообщается на официальной странице конкурса.
"Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни Евровидение после напряженной гонки с южным голландским городом Маастрихт. Конкурс состоится во вторник,12, четверг, 14, и субботу, 16 мая 2020 года", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее Амстердам отказался проводить Евровидение-2020.
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