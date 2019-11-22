Селена Гомес показала трейлер нового альбома и назвала дату его выхода

Альбом уже доступен для предзаказа под рабочим названием SG2.

После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила сразу две новых работы, а сейчас анонсировала выход нового альбома.

Читайте такжеСелена Гомес после долгого перерыва выпустила второй клип за два дня (видео)

Пластинка увидит свет 10 января 2020 года. Альбом уже доступен для предзаказа под рабочим названием SG2, передает 112.ua.

За последние годы Селена Гомес пережила борьбу с волчанкой, пересадку почки, несколько болезненных разрывов с бойфрендами и нервный срыв. По словам самой исполнительницы, все эти события нашли отражение в ее новых песнях.

Опубликован трейлер будущего альбома.