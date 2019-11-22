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Селена Гомес показала трейлер нового альбома и назвала дату его выхода

18:30, 22 ноября 2019
Кино и музыка
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Селена Гомес / REUTERS

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Пластинка увидит свет 10 января 2020 года. Альбом уже доступен для предзаказа под рабочим названием SG2, передает 112.ua.

За последние годы Селена Гомес пережила борьбу с волчанкой, пересадку почки, несколько болезненных разрывов с бойфрендами и нервный срыв. По словам самой исполнительницы, все эти события нашли отражение в ее новых песнях.

Опубликован трейлер будущего альбома.

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Теги: #Джастин Бибер и селена Гомес