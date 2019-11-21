Режиссер "Джокера" опровергнул слухи о работе над сиквелом картины

По словам режиссера, в настоящий момент работа над сценарием продолжения не ведется.

Режиссер драмы «Джокер» Тодд Филлипс опровергнул информацию СМИ о запуске работы над второй частью фильма.

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Ранее о работе над сиквелом со ссылкой на источник сообщило издание The Hollywood Reporter. В интервью IndieWire Филлипс прокомментировал эти слухи.

«Я могу честно сказать, что не было никакого собрания 7 октября, где я присутствовал. Во-первых, если вы знаете меня и мою карьеру, это не мой стиль. Я снял успешную комедию для Warner Bros, «Мальчишник в Вегасе», и я не стал продюсером фабрики комедий. Типа, «о, а давайте просто клепать фильмы», – отметил режиссер.

Относительно продолжения «Джокера» Филлипс заявил, что в настоящий момент никаких сделок нет, и работа над сценарием не ведется. Впрочем, это не значит, что вопрос о сиквеле не будет обсуждаться.

Режиссер напомнил, что и раньше обсуждал с актером Хоакином Фениксом возможность сиквела, «потому что это весело».

Тем не менее, он подчеркивает, что статья The Hollywood Reporter дает совершенно неправдивые сведения.

По состоянию на 19 ноября «Джокер» собрал в мировом прокате более миллиарда долларов, закрепив статус самого кассового фильма с рейтингом R.

Напомним, «Джокер» завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля. После выхода в прокат фильм побил рекорд кассового сбора, собрав за первые выходные $93 миллиона.

При этом, в США фильм спровоцировал скандал: картину обвиняли в романтизации насилия и неправильной презентации людей с психическими заболеваниями.