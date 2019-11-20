В Голливуде начали работать над сиквелом "Джокера" – СМИ

Хоакин Феникс может вернуться к роли безумного клоуна.

Студия Warner Bros. дала зеленый свет работе над второй частью фильма «Джокер», уже ставшего самым коммерчески успешным фильмом с «взрослым» рейтингом R.

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Как сообщает со ссылкой на источники The Hollywood Reporter, режиссер «Джокера» Тодд Филлипс 7 октября провел встречу с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом. Они обсуждали судьбу «Джокера» и возможности экранизации ориджинов прочих персонажей комиксов DC.

По информации издания, сейчас, после грандиозного успеха «Джокера» Филлипс ведет переговоры о том, чтобы стать режиссером сиквела. Одним из сценаристов второй части может стать и Скотт Сильвер, который вместе с Филлипсом работал над сценарием первой части.

Издание полагает, что взявшись за сиквел, Филлипс может снова встретиться на съёмочной площадке со звездой «Джокера» Хоакином Фениксом.

По состоянию на 19 ноября «Джокер» собрал в мировом прокате более миллиарда долларов, закрепив статус самого кассового фильма с рейтингом R.

Напомним, «Джокер» завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля. После выхода в прокат фильм побил рекорд кассового сбора, собрав за первые выходные $93 миллиона.

При этом, в США фильм спровоцировал скандал: картину обвиняли в романтизации насилия и неправильной презентации людей с психическими заболеваниями.