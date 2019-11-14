Новые «Ангелы Чарли»: каким получился римейк знаменитой франшизы (видео)

Главных героинь в новой экранизации популярной франшизы сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

В кинотеатрах вышел комедийный боевик Элизабет Бэнкс - «Ангелы Чарли». Это продолжение истории о девушках-шпионках, которых некогда сделали популярными Камерон Диаз, Дрю Берримор и Люси Лью. Теперь же главных героинь сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Сама Элизабет Бэнкс исполнила роль наставницы героинь. Допремьерный показ состоялся в столичном кинотеатре "Оскар".

Читайте также"Гламурный бизнес": появился дублированный трейлер комедии с Роуз Бирн и Сальмой Хайек (видео)Актерский состав является главным плюсом картины. Девушки, как и положено по канону, красивы, отчаянны и весьма феминистично настроены. Стюарт, наконец, избавилась от своего знаменитого «каменного» лица и очень оживила картину, будучи там самым отвязным и веселым персонажем. Восходящая британская звезда Элла Балинска тоже отлично справилась со своей ролью сдержанного и прекрасно натренированного агента МИ-6. Наблюдать за красавицей-актрисой в кадре – одно удовольствие. Наоми Скотт, которую мы могли недавно лицезреть в новом «Аладдине» отлично исполнила роль наивной, но талантливой девушки-айтишницы.

Другое дело, что персонажи их прописаны до скрипа на зубах шаблонно. То же самое можно сказать и о сюжете. Конфликт в фильме прослеживается крайне сложно. «Ангелы» пытаются остановить выход на рынок устройства, способного убивать людей. При этом толком не объясняется ни кому оно нужно, ни зачем. Когда устройство, наконец, попадает в руки к суперзлодею, он сам не понимает, что с ним делать и как оно работает. К чему все эти бесконечные и бессмысленные погони, рокировки хорошей стороны и плохой, понять крайне трудно.

При этом даже с учетом того, что фильм является боевиком комедийным, получился он слишком уж карикатурным. Все женщины в нем, умны, рассудительны и красивы, а все мужчины либо очень глупы, либо являются воплощением абсолютного зла. При этом даже самого отчаянного злодея легко может избить наивная офисная девушка обычным шнурком от компьютерной мышки. И в такие моменты просто хочется закрыть лицо руками от абсурдности происходящего. К счастью, обычно подобные сюжетные «проколы» перекрывала Кристен Стюарт какой-нибудь едкой шуточкой, что в какой-то мере спасало ситуацию.

Читайте также«Аутсайдеры»: обзор на новый фильм о гонках с Меттом Деймоном и Кристианом БейломНельзя сказать, что «Ангелы Чарли» совсем уж грешат отсутствием интересных сцен. Любопытно наблюдать за стартовым диалогом с азиатским мафиози на веранде, спецоперацией в огромном офисном здании и кровавыми стычками с харизматичным злодеем с татуировками. Но все же таких моментов в фильме довольно мало и все они не особенно запоминающиеся.

Тем не менее «ангелы» не вызывают совсем уж откровенного отторжения и вполне подойдут для того, чтобы весело провести вечер в компании подружек. Мужской половине зрителей в кинозале, пожалуй, будет скучновато.

В украинский прокат фильм выходит 14 ноября. А первыми фильм уже успели оценить украинские звезды в кинотеатре "Оскар".

Ольга Броскова