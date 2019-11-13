"Гламурный бизнес": появился дублированный трейлер комедии с Роуз Бирн и Сальмой Хайек (видео)

Украинская премьера фильма «Гламурный бизнес» состоится 9 января 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер комедии с Роуз Бирн и Сальмой Хайек.

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Кинокартина режиссера Мигеля Артеты рассказывает о двух лучших подругах Мие и Мел (Хэддиш и Бирн), которые владеют небольшой косметической компанией, созданной с нуля. Открыв свой собственныый магазин косметики, они с ужасом обнаруживают, что находятся в долгах и должны кредиторам полмиллиона долларов. В это время на них выходит известный титан косметической индустрии Клэр Луна (Хайек) и делает им предложение, от которого невозможно отказаться.

Украинская премьера фильма «Гламурный бизнес» состоится 9 января 2020 года.