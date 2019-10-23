Тина Кароль анонсировала новую песню (фото)

Исполнительница порадовала своих поклонников, анонсировав новую песню.

Украинская певица и ведущая проекта "Танцы со звездами" Тина Кароль анонсировала выход новой песни.

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Соответствующий пост опубликован на странице артистки в Instagram. "Премьера песни "Иди на жизнь", - написала поп-звезда под фото, на котором она предстала в образе роковой искусительницы, ее лицо и рука в серебряной краске.

Композиция, как анонсировала Кароль, увидит свет 25 октября.

Ранее Тина Кароль выпустила яркий соблазнительный клип на песню "Вабити". По сюжету новой видеоработы, два домработника, роль которых досталась талантливым танцорам Josh Killacky и Tim Milgram, добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины.