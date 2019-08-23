Тина Кароль выпустила соблазнительный клип на песню "Вабити" (видео)

В новой работе Тина Кароль с легкостью объединяет сексуальность, веселье и хорошее настроение.

Популярная украинская певица Тина Кароль выпустила яркий соблазнительный клип на песню "Вабити".

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Новая видеоработа опубликована на YouTube-канале артистки. В ней звезда предстала в пикантном купальнике серебристого цвета с "экстремальными" разрезами в зоне бедер.

"Такой Тину мы давно не видели! В откровенном купальнике, коротком боди или трогательном платьице с принтом вишенок: Тина с легкостью объединяет сексуальность, веселье и хорошее настроение. Она дает нам понять, что это всего лишь fun, еще одна грань ее яркого характера", - говорится в описании к клипу Кароль.

По сюжету клипа, два домработника, роль которых досталась талантливым танцорам Josh Killacky и Tim Milgram, добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины. Удалось ли им покорить сердце красотки Тины или это останется всего лишь их тайной фантазией - смотрите в клипе "Вабити".

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль наделала шума в сети стильным соблазнительным "луком" - она обнажила в нем грудь.