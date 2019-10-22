Каменских в латексе показала отрывок из нового клипа (видео)
14:59, 22 октября 2019Кино и музыка
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Премьера клипа состоится 25 октября.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских, она же NK, заинтриговала поклонников кадрами нового клипа. Видео будет представлено уже на этой неделе.
В своем Instagram Настя Каменских опубликовала короткий тизер будущего клипа. С первых нот 10-секундного ролика четко узнается мелодия украинской сопилки, а сама артистка предстает в ультрастильном образе и очках в виде двух черных пантер.
В песне узнается также и голос Потапа.
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