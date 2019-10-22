Каменских в латексе показала отрывок из нового клипа (видео)

Премьера клипа состоится 25 октября.

Украинская певица Настя Каменских, она же NK, заинтриговала поклонников кадрами нового клипа. Видео будет представлено уже на этой неделе.

В своем Instagram Настя Каменских опубликовала короткий тизер будущего клипа. С первых нот 10-секундного ролика четко узнается мелодия украинской сопилки, а сама артистка предстает в ультрастильном образе и очках в виде двух черных пантер.

В песне узнается также и голос Потапа.