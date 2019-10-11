"Уважаем, ребята": The Prodigy оценили граффити в честь Кита Флинта на стадионе футбольного клуба

Художник Дэвид Нэш нарисовал портрет певца на стенах стадиона Брейнтри Таун, недалеко от дома Флинта.

Граффити в честь покойного солиста The Prodigy Кита Флинта появилось на стадионе местного футбольного клуба. Художник Дэвид Нэш нарисовал портрет певца на стенах стадиона Брейнтри Таун, недалеко от дома Флинта.

Группа одобрила новое граффити комментарием “Уважаем, ребята” под постом Брейнтри Таун в Инстаграме.

Дэвид Нэш создавал граффити на протяжении 7 часов в прошедший понедельник. Давая интервью BBC, он рассказал, что является фанатом группы The Prodigy на протяжении многих лет.

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Историк футбольного клуба Брейнтри Таун Джон Вивер, который первый заговорил о создании рисунка, поделился: "Кит жил здесь неподалеку на протяжении всей своей жизни, нам хотелось сделать что-то в его честь здесь, в городе. У нас было свободное место на баке для воды, оно идеально подходило для граффити".

Фронтмен The Prodigy Кит Флинт скончался в марте этого года в своем доме в Эссексе в возрасте 49 лет. В августе коллектив впервые после смерти фронтмена вернулся к записям и написанию песен.