Вещи вокалиста The Prodigy Кита Флинта продадут на аукционе, чтобы погасить его долги

На аукционе, который состоится 7 ноября, выставят одежду и украшения Кита Флинта, в частности серьги для пирсинга, которые солист часто надевал на концерты.

Аукционный дом Cheffins Fine Art организовал в Великобритании распродажу+ личных вещей солиста The Prodigy Кита Флинта, чтобы погасить его долг в размере $8 млн (198,94 млн грн).

На аукционе, который состоится 7 ноября, выставят одежду и украшения Кита Флинта, в частности серьги для пирсинга, которые солист часто надевал на концерты. Также на продажу выставят награду MTV Music Awards за 1997 год с серебряными и золотыми дисками, которые музыканту вручили за альбом Experience. Об этом сообщает ВВС.

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«На аукционе будет немало интересных вещей, которые дают представление о личной жизни Кита и подчеркивают разницу между его сценическим образом и его личной жизнью», — рассказал директор аукционного дома Мартин Миллард. Он добавил, что не устанавливал цену на лоты, поскольку «оценить их невозможно».

Среди лотов — мотоциклетная форма солиста The Prodigy и даже мебель: дизайнерский стул с подставкой для ног и авторская дубовая кровать, установленная на кованой имитации корней деревьев, которые будто обвивают деревянные стенки. Ступеньки на подъеме к ложе поддерживает своей спиной мифическое крылатое существо.

4 марта The Prodigy сообщили, что вокалист группы Кит Флинт совершил самоубийство The Prodigy: Вокалист Кит Флинт наложил на себя руки.