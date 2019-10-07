Опубликован трейлер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» (видео)
14:05, 07 октября 2019Кино и музыка
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Премьера четвертого сезона состоится уже через месяц, 10 ноября.
Рик и Морти возвращаются на экраны / Скриншот - Youtube, Adult Swim
Телеканал Adult Swim опубликовал трейлер нового сезона популярного комедийного мультсериала «Рик и Морти».
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Трейлер дроступен на Youtube-канале Adult Swim. Менее чем за сутки трейлер собрал почти 4 миллиона просмотров.
Премьера четвертого сезона состоится уже через месяц, 10 ноября.
Сериал "Рик и Морти" посвящен приключениям безумного ученого Рика Санчеза и его внука-подростка.
Напомним, в прошлом году западные научные журналы опубликовали статью о космических паразитах из «Рика и Морти».
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