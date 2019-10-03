В Голливуде готовят новую экранизацию пиратского романа «Остров сокровищ»

Над новой лентой будет работать режиссер мультфильма «Как приручить дракона».

Компании Universal Pictures и Mandeville Films приступили к разработке новой киноадаптации знаменитого романа «Остров сокровищ» шотландского писателя Роберта Стивенсона.

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Как сообщает Deadline, режиссером новой ленты выступит канадский режиссёр Дин Деблуа, известный по серии анимационных фильмов «Как приручить дракона».

Деблуа также напишет сценарий ленты совместно со сценаристом Эваном Спилиотопулосом, работавшим над фильмом «Геракл» и киноремейком «Красавицы и чудовища».

Роман «Остров сокровищ» увидел свет в 1883 году, и повествует о приключениях, связанных с поиском пиратских сокровищ капитана Флинта. Классическое произведение неоднократно экранизировали в формате фильмов, сериалов и мультфильмов.

В октябре прошлого года ушел из жизни создатель легендарного советского мультфильма "Остров сокровищ" Давид Черкасский.