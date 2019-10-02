Опубликован трейлер комедии Гая Ричи «Джентельмены» с Мэтью Макконахи

Сюжет картины будет посвящен британскому наркодельцу, который пытается продать свой криминальный «бизнес» по сбыту марихуаны.

В сети опубликован первый трейлер криминальной комедии «Джентельмены» культового режиссера Гая Ричи. Главную роль в фильме исполнил обладатель «Оскара» Мэтью Макконахи. Читайте такжеОпубликован новый трейлер приквела шпионских боевиков Kingsman (видео) Сюжет картины будет посвящен британскому наркодельцу, который пытается продать свой криминальный «бизнес» по сбыту марихуаны династии миллиардеров из Оклахомы. В США лента выйдет на экраны 24 января 2020 года. Накануне стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер боевика 6 Underground с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Режиссером и продюссером фильма стал Майкл Бэй.

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