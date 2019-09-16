Танцы со звездами: кто покинул шоу после четвертого эфира (фото, видео)

В этот раз в зону риска попали участники: Елена Кравец и Максим Леонов, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

На канале "1+1" состоялся четвертый прямой эфир нового сезона проекта "Танцы со звездами", темой которого стал вечер любви.

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В частности, во время шоу состоялась церемония бракосочетания судьи проекта Екатерины Кухар с Александром Стояновым.

На этот раз в зону риска попали участники: Елена Кравец и Максим Леонов, Надежда Матвеева и Валерий Шохин, Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Видео: Танцы со звездами

Далее прошли Ксения Мишина и Евгений Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко, DZIDZIO и Яна Цыбульская, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, MARUV и JAY, Елена Кравец и Максим Леонов, Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Напомним, после третьего прямого эфира шоу "Танцы со звездами" покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко.