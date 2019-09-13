Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дел Рей выпустили саундтрек к фильму "Ангелы Чарли"

За несколько часов видео набрало более 5 миллионов просмотров.

Американские певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дел Рей презентовали соблазнительный клип на песню "Don't Call Me Angel", которая стала саундтреком к новому фильму "Ангелы Чарли".

Официальное видео опубликовано на Youtube.

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В клипе певицы сами появились в образах легендарных шпионок, однако каждая со своим характером. Так, соблазнительная Ариана Гранде не выпускает из рук рацию и следит на крыше за пролетающими вертолетами. Агрессивная Майли Сайрус расправляется с врагом на боксерском ринге. А меланхоличная Дел Рей умело управляется с оружием.

В конце видео появляется Элизабет Бэнкс, которая выступила режиссером новых "Ангелов Чарли", а также сыграла в фильме руководительницу шпионок Босли.

За несколько часов видео набрало более 5 миллионов просмотров.

Как сообщал УНИАН, премьера фильма состоится в ноябре этого года.